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B'z ガチャ 限定チャーム　B'z ガチャ チャーム
商品番号 V34688102480
商品名

B'z ガチャ 限定チャーム　B'z ガチャ チャーム
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 8,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B’zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-会場限定ガチャ9月24日日曜日　長居スタジアム画像のように、ファイナル会場限定チャーム、会場限定チャームの二個セットです。バラ売りはしません。カプセルから取り出し、プチプチでお包みしてメルカリ便ネコポスで送付致します。B'z　ヤンマースタジアム　　B'z　千秋楽B'z　ファイナル
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