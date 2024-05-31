B'z ガチャ 限定チャーム　B'z ガチャ チャーム

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商品詳細
B’zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-会場限定ガチャ9月24日日曜日 長居スタジアム画像のように、ファイナル会場限定チャーム、会場限定チャームの二個セットです。バラ売りはしません。カプセルから取り出し、プチプチでお包みしてメルカリ便ネコポスで送付致します。B'z ヤンマースタジアム B'z 千秋楽B'z ファイナル
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