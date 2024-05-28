「小笠原流 結ぶ / 折る・包む」三十一世宗家 小笠原清忠 著

「小笠原流結ぶ/折る・包む」三十一世宗家小笠原清忠著2011年アシェット婦人画報社【絶版】◆◆詳細◆◆弓馬術礼法小笠原教場三十一世宗家小笠原清忠『結ぶ』編と『折る・包む』編の2冊により構成されており、小笠原流の伝統的な紐の結び方、紙の折り方、物のそれぞれの包み方を写真と、基本的なやり方の解説を載せて掲載鎌倉時代から江戸時代を経て現代に伝わる折型など◆◆仕様◆◆手芸日本文化礼法弓術流鏑馬武具作品集写真集教本参考書ケース付布装ハードカバー27x19cm80＋80ページ◆◆状態◆◆ケース下部に一箇所ヨゴレ書籍本体は使用感少なく綺麗な状態です#本#小笠原流#折型#教本#組紐



小笠原流こどもの礼法



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