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新品　YOASOBI THE BOOK2 完全生産限定盤
商品番号 P48894139203
商品名

新品　YOASOBI THE BOOK2 完全生産限定盤
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,443 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます定価　4950円アイドルでお馴染みのYOASOBIです。※アイドルは収録されていません。YOASOBIヨアソビ　CD限定THEBOOK2完全生産限定盤新品未開封収録曲曲目タイトル：1.「ツバメ」(NHK・子ども向けSDGｓ番組シリーズ『ひろがれ！いろとりどり』テーマソング)2.「三原色」(NTTドコモ「ahamo」CMソング)3.「大正浪漫」(NTTドコモ「QuadraticPlayground」コラボレーション楽曲)4.「もう少しだけ」(フジテレビ『めざましテレビ』テーマソング)5.「優しい彗星」(TVアニメ『BEASTARS』第2期エンディングテーマ)6.「怪物」(TVアニメ『BEASTARS』第2期オープニングテーマ)7.「もしも命が描けたら」(舞台『もしも命が描けたら』テーマソング)8.「ラブレター」(TOKYOFM/JFN『日本郵便SUNDAY'SPOST』レターソングプロジェクト楽曲)※値下げ不可【注意事項】※購入時期や使用頻度についてはお答えできかねます。※トラブル防止のため、必ず状態の確認をお願いいたします。気になる点はお気軽にコメントしてください。※初期不良などは必ず受取評価前にご連絡をお願いいたします。誠実に対応させていただきます。受取評価後の返品はできませんのでお気をつけください。アイドル　推しの子　アイ　アクア　ルビー
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新品　YOASOBI THE BOOK2 完全生産限定盤
THE BOOK 2 (完全生産限定盤)

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