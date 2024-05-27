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OMEGA X イェチャン　直筆　サイン入り　トレカ
商品番号 U50492600169
商品名

OMEGA X イェチャン　直筆　サイン入り　トレカ
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨントン特典のポカに本人の直筆サインが入ってる超貴重品です印刷もとてもよく美しい一枚ですスリーブに入れ保存していた未使用美品ですが初期傷等神経質な方はご遠慮くださいコメントなし即購入可、お値引きは他のものと同時購入の場合のみで二点目から50円お引きします匿名配送はプラス150円ですそれぞれ希望の方はコメントしてくださいね(^^)他にもたくさんオエクの対面ポカやヨントンポカ、その他グッズも出品しています！Yechan예찬신예찬오메가엑스　オメガエックス　OMEGAX少年をなぐさめて
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