プレイステーション5 ps5 通常盤　本体　その他

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2023年3月8日にGEOで購入しました。使う機会がないので出品させていただきます。ps5本体の領収書が見当たらないため同時に購入したソフトとコントローラーの領収書を提示させていただき、使用期間の目安としてください。ソフトはファイナルファンタジー16とワイルドハーツに使用。ほとんど触って無いため綺麗だと思います。ps5本体保護シール貼ってます✖️1コントローラー未使用✖️1ps5デュアルセンスエディションコントローラー(純正 約2万6千円)✖️1ps5保護カバー両面✖️1ps5デュアルセンスエディション保護カバー✖️1付属品は全て揃ってます(現価格で購入して頂いた方のみファイナルファンタジー16(コード未使用)もお付けします。)大幅な値下げはご遠慮ください。個別売りの場合はps5本体55000円デュアルコントローラー2万円となりますコメントください。