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B'z STARS ガチャ 会場限定 チャーム＆リストバンド 9/24 大阪
商品番号 V62687855965
商品名

B'z STARS ガチャ 会場限定 チャーム＆リストバンド 9/24 大阪
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,478 円
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商品詳細

B'zライブツアーPleasure2023STARSツアーグッズガチャガチャ　9/24大阪ヤンマースタジアム会場限定チャーム＆リストバンド（カプセルは付きません）バラ売り不可。新品・未使用ですが、素人保管です。神経質な方は購入ご遠慮下さい。ゆうパケットポストminiにて発送予定です。人気グループ···B'z、Bzグッズ種類···リストバンド/ラバーバンド
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