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SFC ドラゴンクエスト 1 2 3 5 6 トルネコの大冒険 セット
商品番号 H11002227132
商品名

SFC ドラゴンクエスト 1 2 3 5 6 トルネコの大冒険 セット
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SFCドラゴンクエスト12356トルネコの大冒険セット　スーファミスーパーファミコンDragonQuestTornekoSuperFamicom【状態（A高～E低）】箱　B-（スレ、凹み）ケース　B（割れ、汚れ）カセット　C（汚れ）説明書　B（シワ）中古品ですので、一般的な経年による傷や汚れはご承知おきください。写真をよく確認願います。バッテリーが搭載されている場合は、その残りについては保証できません。他の商品と同梱を希望される場合は購入前にお伝えください。別途まとめて出品します。【発送について】ゆうゆうメルカリ便で発送予定です。
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