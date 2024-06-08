SFC ドラゴンクエスト 1 2 3 5 6 トルネコの大冒険 セット

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商品詳細
SFCドラゴンクエスト12356トルネコの大冒険セット スーファミスーパーファミコンDragonQuestTornekoSuperFamicom【状態（A高～E低）】箱 B-（スレ、凹み）ケース B（割れ、汚れ）カセット C（汚れ）説明書 B（シワ）中古品ですので、一般的な経年による傷や汚れはご承知おきください。写真をよく確認願います。バッテリーが搭載されている場合は、その残りについては保証できません。他の商品と同梱を希望される場合は購入前にお伝えください。別途まとめて出品します。【発送について】ゆうゆうメルカリ便で発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/septet975919.html
http://narcologia.ru/goods/assessor255103.html
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