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newjeans ペンライト ミンジ おまけトレカ付き
商品番号 P47591130068
商品名

newjeans ペンライト ミンジ おまけトレカ付き
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 5,336 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

NewJeansペンライトミンジweverseshopで購入新品未開封のトレカ付きです。画像3のトレカをおまけでお付けします。★新品未開封ですので、点灯確認や付属品の抜けや不良等ご対応できません。また海外製品のため、初期キズや箱傷、スレ等がある場合がございます。ご了承ください。★他のフリマにも出品しておりますので、予告なく削除することもございます。ご購入の際は事前にコメントをお願いいたします(ᴗᴗ)●ご購入前にプロフィールをご確認ください。よろしくお願いいたします(ᴗᴗ)NewJeansニュージーンズMINJIミンジHANNIハニDANIELLダニエルHAERINヘリンHYEINヘイン
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newjeans ペンライト ミンジ おまけトレカ付き
newjeans ペンライト ミンジ おまけトレカ付き ...
newjeans ペンライト ミンジ おまけトレカ付き
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