「ミュージカルヘタリア～The Fantastic World～」Blu-ray

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商品詳細
「ミュージカルヘタリア～TheFantasticWorld～〈2枚組〉」定価:￥9900ヘタミュFW円盤新品未開封品です。初回特典のキャスト集合ブロマイドはケースの中に入っています。※アニメイト特典(10種ブロマイド)とイベント応募券はつきません※プチプチに包んで、らくらくメルカリ便にて発送予定。未開封ではありますが、素人保管のため、神経質な方はご購入をお控えください。即購入可能です。
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