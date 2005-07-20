☆ K-1 HERO’S 2005 ミドル級 開幕戦 準決勝 DVD 3点セット

ご覧いただきありがとうございます。下記内容をご確認の上、お取引いただきますようお願いいたします。ご購入後は、迅速な対応をお約束いたします。商品は保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいますようお願いいたします。【商品説明】『K-1HERO’S2005ミドル級開幕戦準決勝DVD3点セット』◯内容・K-1HERO’S発売日:2005/07/20型番:PCBX-50722定価:5,280円・HERO’Sミドル級世界最強王者決定トーナメント開幕戦2005発売日:2005/10/05型番:PCBX-50745定価:5,280円・HERO’Sミドル級世界最強王者決定トーナメント準決勝2005発売日:2005/12/07型番:PCBX-50782定価:5,280円※バラ売り不可◯盤面状態やや使用感は感じられ、細かなスレ・キズはございますが、主観ながら目立つ傷や汚れのないキレイな状態です。◯ケース状態やや使用感は感じられるものの、主観ながら目立つ傷や汚れのないキレイな状態です。K-1HERO’Sのみ上部にケース割れがございます。他にも出品中⇒【#はっちDVD】写真の内容が全てとなりますので、写真をよくご確認の上、ご検討下さいませ。万一当方の記載内容に不備や見落とし等があり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は、返品対応などご相談ください。MRK23062309



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