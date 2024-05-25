IZ*ONE ユリ まとめ売り ♡ おまけ付き

IZ*ONEユリまとめ売り・デビューショーケース・好きと言わせたい・ブエノスアイレス全て未開封or未使用品です。〜写真2枚目〜♡SC生写真♡リリイベ生写真ver.1♡リリイベ生写真ver.2〜写真3枚目〜♡タワレコ限定フライヤー♡リリイベフォトカード018086♡109コラボカフェコースター好きと言わせたい♡109コラボカフェコースターブエノスアイレス〜写真4枚目〜♡リリイベクリアファイル〜写真5枚目〜♡SC缶バッジ♡109ポップアップストア缶バッジ♡リリイベヘアタイバンド（未開封）〜写真6枚目〜♡109ポップアップストアネームプレート〜写真7枚目〜♡SCマフラータオル（未開封）おまけとして写真8枚目の中からランダム（未開封）でお付けいたします☺︎傷や汚れは特に見当たりませんが一度は人の手に渡った品であることをご理解いただいた上ご購入をお願いします。硬質ケースや緩衝材を用いて梱包し発送いたします。他メンバー出品中です。同封可能商品もございますので、他商品とまとめ買いをご希望の方はご相談ください。⭕️即購入❌お値下げバラ売り可能商品は別途出品中です！出品中商品以外のバラ売りはご相談ください^^#_Fs__IZONE#_Fs__ALLIZ*ONEIZONEアイズワンフォカトレカランダムフォト生写真写真ファイルアクスタアクキー缶バッジ缶バッチタオルバンドリボンチャーム福袋コンプチョユリユリ



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