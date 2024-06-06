日本列島方言業書 関東方言考 全３巻



日本列島方言叢書 ７ 復刻 関東方言考 ３ 付：収録論文県別一覧表（１枚）



日本列島方言叢書 6 関東方言考 2 群馬県・埼玉県・ | 井上 史雄 |本 ...



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日本列島方言叢書 近畿方言考 全５巻 | ncrouchphotography.com



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日本列島方言叢書 復刻 ２２ 四国方言考 ２ 香川県・愛媛県



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日本列島方言叢書 東北方言考 全３巻 （第２回配本） - ゆまに書房



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日本語の方言 - Wikipedia



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1996年にゆまに書房から発売された総合的地方別方言研究本。そのうちの関東地方における方言を取り扱った全３巻。中古品ですが目立った汚れと傷はありません。2023年5月15日値下げしました。10000円→8000円2023年8月17日値下げしました。8000円→7000円2023年10月18日値下げしました。7000円→5000円