日本列島方言業書 関東方言考 全３巻

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商品詳細
1996年にゆまに書房から発売された総合的地方別方言研究本。そのうちの関東地方における方言を取り扱った全３巻。中古品ですが目立った汚れと傷はありません。2023年5月15日値下げしました。10000円→8000円2023年8月17日値下げしました。8000円→7000円2023年10月18日値下げしました。7000円→5000円
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