エレキギター(WST-STD)

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商品詳細
シリーズ···Grecoタイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···ピックピック形状···トライアングル日本製のギターでほとんど使用しておらず、非常に綺麗な状態です！ヘッドホン用のアンプ(写真5枚目)や、チューナー(写真6枚目)も付いて、初めてギターを触る人でもすぐに弾けます！値引きには応じます！宜しくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/forthcoming777092.html
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