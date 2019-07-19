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エレキギター(WST-STD)
商品番号 Y82486195944
商品名

エレキギター(WST-STD)
ブランド名 グレコ
特別価格 税込 13,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シリーズ···Grecoタイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···ピックピック形状···トライアングル日本製のギターでほとんど使用しておらず、非常に綺麗な状態です！ヘッドホン用のアンプ(写真5枚目)や、チューナー(写真6枚目)も付いて、初めてギターを触る人でもすぐに弾けます！値引きには応じます！宜しくお願いします！
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