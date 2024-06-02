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「暗殺の森」「ルナ」DVD ベルナルド・ベルトルッチ ルイ・トランティニャン
商品番号 F56185581534
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「暗殺の森」「ルナ」DVD ベルナルド・ベルトルッチ ルイ・トランティニャン
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,786 円
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商品詳細

「暗殺の森('70伊/仏/西独)」DVDジャン=ルイ・トランティニャン/ステファニア・サンドレッリ/ベルナルド・ベルトルッチ#ジャンルイ・トランティニャン#ジャン_ルイ・トランティニャン#ステファニア・サンドレッリ#ベルナルド・ベルトルッチ#DVD過去の罪に苛まれながら次第にファシズムに傾倒していく男の孤独を、香り立つような映像美と官能を添えて描き上げる。巨匠ベルナルド・ベルトルッチが、ジャン＝ルイ・トランティニャン主演で描いたイタリア映画。「ルナ('79伊/米)」DVDジル・クレイバーグ/マシュー・バリー/ベルナルド・ベルトルッチ#ジル・クレイバーグ#マシュー・バリー#ベルナルド・ベルトルッチ#DVD#近親相姦名匠ベルナルド・ベルトルッチが大胆に描いた、常識を超えた母と息子の禁断の愛。パゾリーニ映画の常連フランコ・チッティらイタリア映画界の実力派曲者俳優が脇を固めているのも見逃せない。レンタル落ち品ですので御了承の上ご購入ください。
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