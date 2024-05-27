Wiiu　本体　8GB　リモコン2個　ハンドル2個　おまけソフト6本

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商品詳細
NintendoWiiUWIIUベーシックセット●内容物・Wiiu本体・ゲームPad・本体電源ケーブル・ゲームPad用電源ケーブル・wiiリモコン2つ・センサーバー・AVケーブル・ハンドル2つ・おまけソフト6本動作確認済簡易クリーニング済Wiiソフトも遊べます。バラ売り不可値下げ不可※注意※本体電源ケーブルおよびゲームPad用電源ケーブルにダメージあり 画像にてご確認お願い致します。発送の際はキズが付かないようにプチプチで包んで発送致します。匿名配送のメルカリ便にて発送致します。#任天堂#ゲーム#GAME#Wii#wiiu#wii#WII#Wii#Wiiu#ウィー#ニンテンドー#ウィーユー#WiiUcolor:WHITEゲーム機本体種類:WiiUポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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