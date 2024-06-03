PS4版 ペルソナ5 ザ・ロイヤル 限定版

新品で購入。ソフトのみ開封しています。・ゲームソフト(開封済)・サウンドトラック（未開封）・設定資料集（未開封）・アートTシャツ（未開封）・描き下ろし豪華スペシャルBOX(美品)・プロダクトコードは同梱しておりますが使用したかどうか定かでありません。使えたらラッキー程度にお考えくださいm(*__)m・外帯(折れ、シワあり)・家に喫煙者、ペットはおりません。【注意点】・状態は綺麗ですが開封していますので気になる方は御遠慮ください。・値下げ交渉は不可とさせて頂きます。・すり替え等防止のため購入後の返品は受け付けません。あらかじめご了承ください。「ペルソナ5ザ・ロイヤル限定版」定価:￥13800#ゲーム#RPG#PlayStation4#PlayStation_4#PS4



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