「逃走するバベル　建築・革命・消費」　八束はじめ

朝日出版社1982年 初版 箱付 定価2500円読者ハガキ☆著者の初単行本か・・絶版と思う☆社会学（歴史、思想、芸術）からのアプローチでポストモダン建築を全面的に肯定しない立場で、建築学を語る。☆UPの連載＋加筆したものみたい。☆建築系の方、目指す方、建築ファンにススメてみたい。40年以上前になりますがキレイです。写真を参考にしてください。中古扱いになりますので、ご理解の上ご検討願います。匿名配送コメントなし購入可



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