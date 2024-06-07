36色セット水彩ペン 水彩紙パッド 1本

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G-1041-T／ご覧頂きありがとうございます！！＼◎開店以来♪大好評♪◎人気?売れ筋品を取り揃えました。なので常に在庫品薄ではございますが、出来る限りすぐにご提供するように準備いたします。◎1~3日以内での発送完了を目指しております。【厳選された大人気の36色セット】36色水彩ブラッシュペンセットは、発色が鮮やかでインキの量が多く、芸術的な方、DIY好きな方必見の、新発想アイテムです。ペン軸の部分に色番号が書いて、すぐにほしい色を簡単に見つけられる。セットの内容：各色水彩ブラッシュカラーペン36本、水ペン1本、12枚の水彩紙パッド。【柔らかいナイロンブラッシュの筆先】一見普通のカラーペンですが、実は筆先が高品質ナイロンで作られており、毛筆のようなタッチの水彩ペンです。絵を描くことに使えるだけではなく、レタリング、書道練習、手作りのプレゼントカードなど、お子様から大人まで年齢問わず、色んな楽しみ方があります。【水ペンを活用し素敵な水彩効果】カラーペンで色をつけた後、付属されている水ペンに水を入れて軽く塗れば、色をぼかせます。水量の違いによって色の濃淡が変わり、表情豊かな水彩効果が描けます。（普通のノートやプリント用紙の表面にはコーディングがあるので、水彩効果が出ないため、吸水力のある絵描き用紙をご使用下さい。ご注意:水ペンの2/3くらいまで水を入れてください。）