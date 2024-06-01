PCエンジン初代　箱、おまけ付き、本体一式

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商品詳細
NECPI-TG001PCエンジン初代です。RFケーブルにて起動、動作確認済みです。コントローラーも動きました。背面のポートについては未検証です。内容物PCエンジン本体コントローラーｘ２（内一つは連射機能付き）純正ACアダプター社外品RFケーブルソフト2本（写真参照）値下げ交渉はしていません。即購入OKです。よろしくお願いいたします。#日本電気#NEC
http://narcologia.ru/goods/perpetual158246.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei808671.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi687347.html
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