PCエンジン初代　箱、おまけ付き、本体一式

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NECPI-TG001PCエンジン初代です。RFケーブルにて起動、動作確認済みです。コントローラーも動きました。背面のポートについては未検証です。内容物PCエンジン本体コントローラーｘ２（内一つは連射機能付き）純正ACアダプター社外品RFケーブルソフト2本（写真参照）値下げ交渉はしていません。即購入OKです。よろしくお願いいたします。#日本電気#NEC