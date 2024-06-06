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the GazettE パーカー BLACKMORAL
商品番号 F57572342755
商品名

the GazettE パーカー BLACKMORAL
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

theGazettEツアーグッズのパーカーです︎︎☺︎現在中々手に入らない商品かと思います⭐️フリーサイズファスナーの塗装は写真の通りやや少し剥がれています。袖の部分が写真の通りですがまだまだ着て頂けると思います。文字の部分はややひび割れがありますが柄が柄なのでそんなに目立たないかと思います。喫煙者、ペットなしです。中古品です。BLACKMORALショップバックもお付けします︎︎☺︎不要でしたらコメントお願いします。発送時、折りたたみます。中敷きありかなしかお選び下さい。ありの場合は2つ折りにさせて頂きますので(中敷きは紙です。)ご了承ください。ブラック
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