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【吉沢亮】直筆サイン入り 「One day off 吉沢亮PHOTO BOOK」
商品番号 D67963033371
商品名

【吉沢亮】直筆サイン入り 「One day off 吉沢亮PHOTO BOOK」
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

限定値下げ直筆サイン入り写真集です。購入してから、透明カバーを着けて、長期自宅保管していました。付録のDVDは、未開封です。全体的には、綺麗とは思いますが、経年劣化によるスレ等があると思います。神経質な方、完璧を求める方は、ご遠慮ください。透明カバーを着けたまま、発送予定です。不要の方は、メッセージにて、お知らせください。プチプチで包み、段ボール梱包材を使い、発送予定です。宜しくお願い致します(*^^*)※らくらくメルカリ便→ゆうゆうメルカリ便に変更する場合があります。#吉沢亮#写真集#サイン#キングダム#えい政「Onedayoff吉沢亮PHOTOBOOK」Jimi・Franklin#Jimi・Franklin#本#芸術／写真・工芸
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