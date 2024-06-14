だいにぐるーぷ ラスベガス人生逆転生活 Blu-ray

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ご覧いただきありがとうございます。一度試聴した後にすぐ梱包し、日の当たらない場所にて保管中です。封入ステッカーも開いていないため、未使用に近い商品とさせて頂きます。プチプチ封筒に入れて発送致します。■商品名だいにぐるーぷラスベガス人生逆転生活Blu-ray≪収録内容≫Disc1脱落者の行く末Disc2ゲームマスターの1週間≪封入特典≫オフショットフォトブックステッカー未開封