茶道美術全集　1〜15 全巻

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商品詳細
ウアンシャン様専用ページです。他の方のご購入はご遠慮ください。ご覧いただきありがとうございます。茶道美術全集 1〜15巻 淡交社昭和45年4月20日初版昭和48年10月1日改訂初版全巻に月報が付いています。綺麗な状態で貴重なものかと思います。箱、表紙には傷み汚れあり。写真でご確認ください。中はパラパラっと見た感じは綺麗でしたが、全てのページをきちんとは確認していません。時代物になりますのでご理解頂ける方のみご購入ください。 サイズ32×23.5cmご質問等ありましたらコメント頂ければと思います。#茶道美術全集15,000円→14,000円
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