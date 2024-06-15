ゴリラーマン全巻セット19巻

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【商品説明】漫画全巻セット、ゴリラーマン ハロルド作石 1巻から19巻セットです。日焼け、折れ目、シミ、ダメージ等、見受けられます。【セット内容】1から19巻(完結)＊自宅で保管してましたので、清掃して出品してますが、汚れを綺麗に仕切れない部分があります。ご理解の上、ご購入をご検討下さい。