袴田彩会　直筆サイン入りファースト写真集　Another 特典付き　新品未開封

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袴田彩会 ファースト写真集直筆サイン入り（生写真＋ポストカード付き）元東北放送アナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして活躍中。YouTube『里崎チャンネル』のアシスタントとしても大人気。特典のポストカードは、3種のうち1種をランダム封入のため、画像と異なる場合があります事をご了承ください。サインの画像も確認できますが、画像は自分で保管している本のサインです。お送りする商品はシュリンク未開封の新品です。在庫があと1冊しかないことと、過去に同値で売れているため、値下げ交渉はご遠慮ください。#袴田彩会 #サイン入り写真集 #里崎チャンネル #プロ野球 #里崎智也 #写真集 #女子アナ #サイン本