憂国のモリアーティ1～19巻全巻セット

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商品詳細
憂国のモリアーティ1～19巻全巻セット1～19一度だけ読みました。全て新品で購入しており、全巻透明のブックカバーをつけております。美品。ポストカード、ミニカード特典付き※プロフ必読ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ:CV斉藤壮馬、アルバート・ジェームズ・モリアーティ:CV佐藤拓也、ルイス・ジェームズ・モリアーティ:CV小林千晃、セバスチャン・モラン:CV日野聡、ブレッド・ポーロック:上村祐翔、シャーロック・ホームズ:CV古川慎、ジョン・H・ワトソン:CV小野友樹、ジェームズ・ボンド:CV日笠陽子
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