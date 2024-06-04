THE BOYZ ドボイズ ZENERATION フードジップアップパーカー

THEBOYZドボイズZENERATIONフードジップアップパーカー(ランダムトレカ付き)サンヨントレカ確認の為に開封しましたが、未使用の新品です。傷や破損は見受けられませんが、韓国製品につき細かい傷等を気にされる神経質な方は購入を御遠慮下さいますようお願いいたします。防水の為、ビニール袋でお包みして、匿名にてお送りいたします。尚、購入前のコメントは不要です。購入ご希望の方はそのままお手続きにお進み下さいませ。また、その他のグッズと同梱が可能です。2点以上同梱ご購入の場合は、若干ではありますがお値下げいたしますので、事前にコメント願います。



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