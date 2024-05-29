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- 【昭和レトロ】超合金 ポピー 大空魔竜ガイキング
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商品詳細
超合金ポピーガイキング大空魔竜ガイキング40年以上前のモノです。無いパーツなどもあり、写真に写っているものがすべてとなります。目立った傷、汚れなどはなく状態はいい方だとは思います。ただ、40年以上前の商品ですし、箱などは経年劣化含め傷んではいます。諸々、ご理解頂ける方、よろしくお願い致します。#ポピー#超合金#昭和レトロ#ガイキング#大空魔竜
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