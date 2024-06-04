学習漫画日本の歴史　23巻

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商品詳細
●状態：「学習まんが少年少女日本の歴史改訂23巻セット」こちら全巻セットになります。目立たない程度に蛍光ペンの線引が何箇所か1.2巻のみありますが、本の状態は比較的綺麗です。外の箱が日焼けしており付録の年表はありません。中古品、長期自宅保管品です。その点ご了承頂ける方のみお願いいたします。プチプチシートに包んでお送りします。
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学習まんが少年少女日本の歴史全23巻新セット (日本の歴史全23巻 新セット)
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