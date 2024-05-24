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当選品　東京プリズン　氷上京子さん直筆サイン色紙
商品番号 Y33476737315
商品名

当選品　東京プリズン　氷上京子さん直筆サイン色紙
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

氷上京子さんの直筆サイン色紙になります。東京プリズンというアプリの色紙プレゼントキャンペーンで当選しました。コレクション整理のため出品させていただきます。画像にあるもので全部です。#アーシャのサイン色紙グッズ種類...色紙
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