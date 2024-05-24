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- 当選品 東京プリズン 氷上京子さん直筆サイン色紙
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商品詳細
氷上京子さんの直筆サイン色紙になります。東京プリズンというアプリの色紙プレゼントキャンペーンで当選しました。コレクション整理のため出品させていただきます。画像にあるもので全部です。#アーシャのサイン色紙グッズ種類...色紙
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