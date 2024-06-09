Saucy Dog CD 「さよなら、ライカ」

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SaucyDogの廃盤になっているCDです。開封済みです。せとゆいか、秋澤和貴加入前のものです。【発売日】2014.5.29【収録曲】ウグイス、アスリギ、人生ゲーム、虹、ラフレター、ヒトリゴト6曲※素人保管のため気になる方はご購入をお控えください。※簡単な梱包になりますので気になる方はお気をつけください。#SaucyDog#さよなら、ライカ #もも #ゆうや #石原慎也