超レア！伊万里錦手壷 高台内に描き銘「伊萬里」　伊万里焼

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種類...宝瓶・花瓶寸法：H38.7×W27.6×26.5cm状態：時代につれややヨゴレあり。備考：M23070004【購入する前にご確認お願い致します】■■■■■■■【注意事項】■■■■■■■－ サイズについて多少の誤差ご容赦ください。－ あくまでも中古品なので、返品しかねます。写真でしっかりご確認お願い致します。－ 状態欄に説明しきれない場合がございます、あくまでもご参考まで、写真にてしっかりご確認お願い致します。－ 入札者の見識により自己責任のもとでご購入ください。原則として当方の不備以外のキャンセル・返品・返金は受け付けておりません。－ 掲載画像は出来るだけ実物に近い状態かと思いますが、モニタの種類・照明の違い等により実物と若干異なることがあります。－ 何らかのご不明な点等ございましたら予めお問い合わせ下さい。説明欄にすでに説明がある場合、返信しない場合がございます。■■■■■■■【梱包について】■■■■■■■－ すべての荷物をしっかり梱包いたします。割れないように梱包材が多めに入れるため、サイズはやや大きめになります。ご了承ください。－ 基本的に商品の発送は土・日・祝日は行いません。■■■■■■■【お客様にお願い】■■■■■■■－ 商品を受け取りましたら、受取ボタンを押していただき、またいい評価をいただいたら、うれしいです。【ご利用誠にありがとうございます】\"