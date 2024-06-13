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美品 デジヴァイス 15th メタルガルルモンカラー
商品番号 I90479293392
商品名

美品 デジヴァイス 15th メタルガルルモンカラー
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 4,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレミアムバンダイにて販売されていたデジヴァイス15thメタルガルルモンになります。コレクション整理のため出品します。懐かしい気持ちがあり、使用したのは室内で1週間程です。また、デジモンが好きで色々コレクションしていて、暗室で保存していたので、綺麗な方だとは思います。動作確認ずみです。ですがあくまで中古品をご理解できる方のみご購入で、ノークレームノーリターンで宜しくお願い致します。神経質な方はご遠慮ください。フリマ歴も長いので、丁寧に梱包して発送いたします。ーセット内容ー○デジヴァイス15thメタルガルルモン検索ワードバンダイデジモンデジタルモンスターデジモンアドベンチャーデジヴァイスペンデュラムネイチャースピリッツナイトメアソルジャーズメタルエンパイアディープセイバーズウィンドウガーディアンズウイルスバスターズ育成ゲームバトルジョグレスアグモングレイモンメタルグレイモンウォーグレイモンガブモンガルルモンワーガルルモンメタルガルルモンオメガモン
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