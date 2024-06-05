NEWSpace kmkライト　小山慶一郎 news　未使用未開封

20thAnniversaryPOPUPSTORE NEWSpace小山慶一郎プロデュースグッズです。未開封なので点滅状態確認できていません。＜サイズ＞クリスタルパーツH35ｍｍ×Ｗ35ｍｍ×Ｄ80発光パーツＨ27ｍｍ×Ｗ61ｍｍ×Ｄ61ｍｍ新品、未使用、未開封ではありますが自宅保管・一度人の手に渡っているものになりますので気になされる方のご購入はご遠慮ください。ゆうパケットプラスにて発送予定です。現在NEWSグッズ出品中です。まとめて購入希望の方はコメントにてお知らせ下さい。※ペット・喫煙者なし※即購入可※値下げ不可#NEWSpace#NEWS#小山慶一郎#増田貴久#加藤シゲアキ#kmkライト#POPUPSTORE



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