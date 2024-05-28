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AFTER IMAGE ファンクラブ会報 vol.19～31
商品番号 Q72501155237
商品名

AFTER IMAGE ファンクラブ会報 vol.19～31
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90年代ヴィジュアル系バンドAFTERIMAGEファンクラブ会報vol.19～31になります。白黒コピーで、メンバーそれぞれのコーナーがだいたい1ページずつありました。封筒に3つ折りになって入っていたので、折れたままです。会員数もそこまで、多くなかったので、持っている方少ないのではないでしょうか？とても希少で貴重だと思います。#アフターイメージ#AFTERIMAGEお値下げ可能即購入可能
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