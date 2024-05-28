AFTER IMAGE ファンクラブ会報 vol.19～31

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商品詳細
90年代ヴィジュアル系バンドAFTERIMAGEファンクラブ会報vol.19～31になります。白黒コピーで、メンバーそれぞれのコーナーがだいたい1ページずつありました。封筒に3つ折りになって入っていたので、折れたままです。会員数もそこまで、多くなかったので、持っている方少ないのではないでしょうか？とても希少で貴重だと思います。#アフターイメージ#AFTERIMAGEお値下げ可能即購入可能
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http://narcologia.ru/goods/preference973538.html
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