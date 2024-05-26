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【新品未開封】クレイバースト 20パック レシート付き
商品番号 G80687821771
商品名

【新品未開封】クレイバースト 20パック レシート付き
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,880 円
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商品詳細

ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットの「クレイバースト」です20パック新品未開封1セットのみ7月21日、22日にジョーシンにて10パック限で2回購入しました！レシートも残してあったのでお付けします！店名と個人情報の部分は切ります交通費など考えたらお安く出品していると思います汗サーチ等はやり方がわからないので行なっておりませんサーチ痕跡もないです中身での評価はお控え下さい【注意事項】●神経質な方はご購入をお控え願います●すり替え等トラブル防止のため、返金・返品はご遠慮頂きたくお願いします即購入可能です！よろしくお願い致しますクレイバーストスノーハザードスカーレットバイオレットトリプレットビートカミツレのきらめきカイsarディアルガパルキアギラティナアルセウスvURピカチュウarシロナの覇気ナタネの活気ヒスイの仲間たちガラルの仲間たちシンオウの仲間たちリザードンミュウツーボックスBOXシュリンク付きありなしミモザSARSRカエデミライドンexボタンキハダsrsarポケカ25thピカチュウVMAXクライマックス　vstarユニバースソードシールド白熱のアルカナ白銀のランス漆黒のガイストドリームリーグカミツレのきらめきがんばリーリエ帽子カトレアsrルギアsaブルーの探索コルニの気合いクラベルボスの指令アセロラポケモンレジェンズスターバースブラッキーVMAXhrマリィsrトリプレットビートマスカーニャウェーニバルラウドボーンニャオハクワッスホゲータコイキングARタイムゲイザーナタネの活気srスペースジャグラーパラダイムトリガーセレナカイsarポケカスタートデッキ100101まとめ売りシュリンク付き大量未開封パックBOXボックスポケセンプロモーションカードネストボールラルトスキルリアサーナイトexともだちてちょうビーチコートルチャブルブロロロームコライドンムックルパピモッチリオルヘイラッシャギャラドスパフュートンボタンジニアサワロナンジャモデカヌチャンバンギラスライチュウ
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