素顔4 SixTones盤 DVD

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商品詳細
中古品であるためご理解の程お願いいたします、神経質な方はご遠慮ください。1回再生してます、再生確認済みです、外袋がほぼ新品に近いです、暗室で保管してましたので状態は綺麗ですが、多少のスレはあります。即購入OKです、スリーブ＋防水で発送致します
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