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奥多摩渓谷調査団 奥多摩・大菩薩・高尾の谷123ルート―全踏査!ルート図収録。
商品番号 Q47501329227
商品名

奥多摩渓谷調査団 奥多摩・大菩薩・高尾の谷123ルート―全踏査!ルート図収録。
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 3,440 円
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商品詳細

奥多摩・大菩薩・高尾の谷123ルート全踏査!ルート図収録。完全保存版1996年8月1日　第1刷発行著者　奥多摩渓谷調査団発行所　株式会社　山と溪谷社247ページ関東の登山者にもっとも身近な奥多摩・大菩薩・高尾の谷123本を完全遡行。その記録を遡行図、記録文、写真などを織り混ぜ、ガイド形式でまとめ上げる。経年劣化はあるものの読む分には問題ない状態です現品限り。入金確認後24時間以内に発送。神経質な方の購入はご遠慮ください。
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