BTS Blu-ray JAPAN MAGIC SHOP 日本 ジョングク

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ご購入前にコメントをいただけると助かります。BTSMAGICSHOPJAPANOFFICIALFANMEETINGVOL.5日本語字幕入り大阪、千葉で開催されたBTS(防弾少年団)のファンミーティングMAGICSHOPの日本公演のBlu-rayです。※日本語字幕ありです。※初期不良でDISC3枚目は30分57秒～約2分間、同じ内容の日本語字幕が2重に表示されます。字幕自体は読めます。逆に全体数としては二重表示品の方が少ないと思うのでそのままにしておりました。Discは3枚ともほとんど再生していないと思います。※付属品は抜けなしだと思います。詳しくは写真の2枚目をご確認ください。比較的綺麗な商品だと思います。写真3～5枚目外箱の角にわずかにスレ等ございます。また付属品の外袋に少し折れがあります。袋自体は未開封です。写真をご確認ください。韓国製品ということもあり、その他にも初期スレ等がある可能性もあります。ディスク盤面に目立つキズはないと思います。再生に問題はありません。購入後にトラブルにならないよう不明な点は必ず確認をお願い致します。梱包材はリサイクルで使い回すこともあります。宅急便コンパクトの箱で発送致します。大きさがギリギリになると思いますので、ご了承ください。#bts#防弾少年団#JIN#jin#ジン #RM#rm#ナムジュン#SUGA#suga#シュガ#ユンギ #J-HOPE#j-hope#ホソク#JIMIN#jimin#ジミン #V#v#テヒョン#テテ#JUNGKOOK#jungkook#ジョングク#MAGICSHOP #magicshop #マジックショップ2019BTS5THMUSTERMAGICSHOP日本語字幕入りBlu-rayブランド：ユニバーサルミュージック