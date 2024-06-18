ロックマン1〜6 PS版

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プレイステーション用ソフト【ロックマン】【ロックマン2】【ロックマン3】【ロックマン4】【ロックマン5】【ロックマン6】のセット販売です。中古品になりますのでケースに擦り傷等ございますので予めご了承下さい。【ロックマン6】のケースのみ他のソフトと違うケースに入っております。(写真2枚目参照)購入が10年以上前の物になるので、記憶が曖昧なのですが、割れてしまって他のケースで代用しているのだと思います。ゲーム機本体が手元に無いため動作確認は出来ておりません。ゲーム機を所持していた当時はしっかり遊べていたので問題ないかとは思いますが、万が一動作しなかった場合には返品等で対応させていただきます。即購入可能#ロックマン#ROCKMAN#MEGAMAN#カプコン#CAPCON#PlayStation#プレステ#ゲーム#ゲームソフト#アクション#シューティング