「救急救命スタッフのためのITLS」J.E.キャンベル/R.L.アルソン/ITLS日本支部定価:￥8,800#JEキャンベル#J_E_キャンベル#RLアルソン#R_L_アルソン#ITLS日本支部#本#BOOK#健康#医学病院搬送前の外傷処置を総合的に解説する、救急医療スタッフ必携の書『ITLS』原著最新版（第8版）の翻訳がオールカラーで登場！ 受傷機序に関する理論から、傷病者の救出、観察、評価、救急処置、搬送まで幅広く網羅し、小児や妊婦への対応についても詳解されている。中に数カ所、マーキングしている箇所や書き込みがあります。また印鑑で記名してあるので、そこは塗りつぶしています。使用には全く問題ありません。



ITLS 第3版: 救急救命スタッフのための



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