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ITLS 第3版 救急救命スタッフのための
商品番号 Y79552608809
商品名

ITLS 第3版 救急救命スタッフのための
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,000 円
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商品詳細

「救急救命スタッフのためのITLS」J.E.キャンベル/R.L.アルソン/ITLS日本支部定価:￥8,800#JEキャンベル#J_E_キャンベル#RLアルソン#R_L_アルソン#ITLS日本支部#本#BOOK#健康#医学病院搬送前の外傷処置を総合的に解説する、救急医療スタッフ必携の書『ITLS』原著最新版（第8版）の翻訳がオールカラーで登場！　受傷機序に関する理論から、傷病者の救出、観察、評価、救急処置、搬送まで幅広く網羅し、小児や妊婦への対応についても詳解されている。中に数カ所、マーキングしている箇所や書き込みがあります。また印鑑で記名してあるので、そこは塗りつぶしています。使用には全く問題ありません。
http://narcologia.ru/goods/rebellion416678.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei151871.html
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