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- 九谷焼 図変わり 銘々皿 5客 中島珠光 共箱【k1732】
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商品詳細
【サイズ】径 16cm高さ 2.5cm目立った傷なく良い状態です。----------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
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