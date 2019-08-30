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商品詳細
任天堂3DS本体タッチペン充電器保護カバーSDカードは欠品です。本体外観は目立つ傷は無く、液晶画面も発色は良好です。本体の動作も気になる点はありません。保護カバーは傷が多いですがお付けします。
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