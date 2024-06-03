ブリタニカ大百貨事典です。

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。サイズ 22㎝幅 27㎝高さ 4㎝厚み (平均です。)長期保管していたものです。内容は、古いです。書斎のインテリアとしていかがでしょうか。美品ですが、気になる方は写真でご確認ください。ご理解とご了承をいただける方のみ購入をお願いいたします。※写真は全て自然光で撮影しております。画面環境により色みが異なる場合がございます。予めご了承ください。 箱から出して簡易包装で発送致します。その他、質問がございましたら購入前にお問い合わせください＾＾◆◇*─*◇◆*─*◆◇*─*◇◆*─*◇◆別商品とセット購入でお値下げします‼︎是非プロフィールからご覧ください。(他にも食器、衣類、雑貨など沢山出品しています。)コメントお待ちしております。◆◇*─*◇◆*─*◆◇*─*◇◆*─*◇◆※資源削減の為、裏紙やチラシ、空き箱などを使用して梱包する場合があります。ご了承願います。重量30kg超えます。2便に分けてお送りします。購入の際は、送り先を教えて下さい。#ブリタニカ
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