新人物往来社 稲垣 史生 時代考証事典 続 時代考証事典



時代考証事典 (続)



時代考証事典 続共2冊



時代考証事典 正・続 計2冊 稲垣史生 著 - 副羊羹書店



時代考証事典 正・続



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KADOKAWA公式ショップ】江戸考証読本（二） 大江戸八百八町編: 本 ...

本が大好きだった祖父が、大切に大切に保管していたものです。必要としている方の元へ行くのが、祖父も本も嬉しいだろうと思い、この度出品いたしました。外箱にヤケ、シミ、傷が有ります。時代考証事典の方が特にヤケ有りです。中身に書き込み等はありませんので綺麗なほうかと思いますが、長期保管品となりますので、シミや傷等の経年劣化等ございます。現状にご理解いただける方、よろしくお願い申し上げます。他にも古書を出品しておりますので、#ゆーん古書ぜひご覧ください。※らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に変更する可能性がございます。ご了承ください。