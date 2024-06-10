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新人物往来社 稲垣 史生 時代考証事典 続 時代考証事典
商品番号 R67458268952
商品名

新人物往来社 稲垣 史生 時代考証事典 続 時代考証事典
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本が大好きだった祖父が、大切に大切に保管していたものです。必要としている方の元へ行くのが、祖父も本も嬉しいだろうと思い、この度出品いたしました。外箱にヤケ、シミ、傷が有ります。時代考証事典の方が特にヤケ有りです。中身に書き込み等はありませんので綺麗なほうかと思いますが、長期保管品となりますので、シミや傷等の経年劣化等ございます。現状にご理解いただける方、よろしくお願い申し上げます。他にも古書を出品しておりますので、#ゆーん古書ぜひご覧ください。※らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に変更する可能性がございます。ご了承ください。
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