小松未歩ベスト～once more～　謎　名探偵コナン

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「小松未歩ベスト～oncemore～」小松未歩定価:￥3048#小松未歩#CD・DVD1st〜8thの8枚、ベスト、リミックス合計10枚のセットです。当時購入（20年以上前）した物のため、中古感はありますが、暗所にて大切に保管しておりました。出品にあたり全て再生確認済みで、ブックレットも良好です。