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ゆるキャン△ 全巻セット キーホルダー2個セット
商品番号 S57991590776
商品名

ゆるキャン△ 全巻セット キーホルダー2個セット
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度読んで本棚で保管していたものです。目だった傷ありません!しみや折れなどもないです!レンタル本ではありません!アクキーのほうは、伊豆に遊びに行ったときに購入したものです。開封せず暗室で保管していたので綺麗な状態です!キーホルダーセット1300円漫画14巻セット。5200円即購入⭕漫画バラ売り❌セット購入値下げ⭕多少なら…#ゆるキャン△#志摩リン#各務原なでしこ#キーホルダー#漫画#全巻セット
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