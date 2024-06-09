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【値下げ中 即購入可】IT関連本 7冊セット React JavaScript等
商品番号 N71482855001
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【値下げ中 即購入可】IT関連本 7冊セット React JavaScript等
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品は、IT関連本のまとめ売りになります。自宅整理の為、出品致します。まとめてお譲りしたいので、バラ売りは不可です。基本的に即購入OKです。コメントでの購入希望者がいらしても、実際にご購入頂いた人を優先とさせて頂きます。気になる点等がございましたら、お気軽にご質問ください。確認出来次第すぐに返信します。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【商品詳細】・TypeScriptハンズオン・モダンJavaScriptの基本から始めるReact実践の教科書・WebAppBASICSウェブアプリ開発入門・フロントエンド開発環境構築・試して理解Linuxのしくみ・図解JavaScriptのツボとコツがゼッタイにわかる本・スッキリわかるPython入門－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【商品のコンディション】全て新品で購入して、1〜2回読んだだけなので美品です。書き込みはありません。#本#BOOK#IT#コンピュータ#プログラミング#Python#React#Linux#JavaScript#TypeScript#即購入
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