お値下げ中　龍門二十品 龍門石窟研究所 劉景龍 中教出版　書道

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商品詳細
龍門二十品龍門石窟研究所劉景龍著中教出版平成9年283ページ大型本：37×26.8×2.8㎝約2.5㎏定価：39900円大型本なので細部までとても見やすいと思います。配送用ケースに入れたまま扉付きの本棚に保管していました。送られてきた配送用ケースに入れて、外側から防水対策をし、宅急便にて発送いたします。即購入OKです書道関係出品中,同梱可能です。#書学大系#日本書学大系#研究篇#天来書院#二玄社#種谷扇舟#書の古典#美術館#弘法大師#西狭頌#木簡#現代書法創作大系#古今楹聯彙刻#中国湖筆
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