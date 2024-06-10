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VALERIE PHILLIPS MONIKA MONSTER FUTURE
商品番号 R82492922716
商品名

VALERIE PHILLIPS MONIKA MONSTER FUTURE
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,222 円
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商品詳細

VALERIEPHILLIPSのMONIKAMONSTERFUTUREFIRSTWOMANONMARSこちらは国内、soldout状態の本です。ガーリーマガジンの火付け役、メキシコ発の雑誌\"BabyBabyBaby\"でもおなじみの写真家ヴァレリー・フィリッスプスよる写真集。初写真集「IWanttobeanAstronaut」の被写体だった女の子MONIKAが約4年を経て、また本書でも被写体として、サブジェクトとして登場しています。22歳となったMONIKAのさまざまな日常を撮った写真集です。お値段交渉等お気軽にお申し付けください
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VALERIE PHILLIPS MONIKA MONSTER FUTURE

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