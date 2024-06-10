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商品詳細
VALERIEPHILLIPSのMONIKAMONSTERFUTUREFIRSTWOMANONMARSこちらは国内、soldout状態の本です。ガーリーマガジンの火付け役、メキシコ発の雑誌\"BabyBabyBaby\"でもおなじみの写真家ヴァレリー・フィリッスプスよる写真集。初写真集「IWanttobeanAstronaut」の被写体だった女の子MONIKAが約4年を経て、また本書でも被写体として、サブジェクトとして登場しています。22歳となったMONIKAのさまざまな日常を撮った写真集です。お値段交渉等お気軽にお申し付けください
http://narcologia.ru/goods/Adder826675.html
http://narcologia.ru/goods/providence295194.html
http://narcologia.ru/goods/conception417557.html
VALERIE PHILLIPS MONIKA MONSTER FUTURE
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